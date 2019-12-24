10 Октября 2020
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Галина Волчек, худрук современника (2018) | Фото:https://sovremennik.ru

СМИ: Галина Волчек в реанимации с воспалением легких

Противоречивая информация поступает о здоровье 86-летнего режиссера Галины Волчек.

Официально в театре "Современник" подтвердили, что Волчек госпитализирована. По предварительным данным, у нее двустороннее воспаление легких. Ранее СМИ сообщали о проблемах с сердцем.

Известно также, что народная артистка СССР госпитализирована в Боткинскую больницу.

"Человек пожилой, 86 лет. У неё есть проблемы "жизненного характера". Она в больнице, но это не значит, что у нас случилась катастрофа. У нас художественный руководитель, который периодически нуждается в медицинском наблюдении. У неё был день рождения 19 декабря, чувствовала себя прекрасно! Мы все поздравляли её!" – цитирует telegram-канал LifeShot заместителя директора театра Анастасию Осокину. Этот же канал сообщил, что Волчек впала в кому и находится в реанимации.

В последний раз на публике Галина Волчек появлялась позавчера и выглядела прекрасно: она пришла на открытие обновленного бутика Bosco в ГУМе.

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СМИ: Галина Волчек в реанимации с воспалением легких

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Теги: галина волчек, госпитализация, воспаление легких, театр современник



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Ранее 24.12.2019 07:43 Мск СМИ сообщили о госпитализации в тяжелом состоянии Галины Волчек

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