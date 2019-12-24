СМИ сообщили о госпитализации в тяжелом состоянии Галины Волчек

СМИ сообщают о госпитализации в Москве театрального и кинорежиссера, актрисы Галины Волчек.

Народной артистке 86 лет. Еще позавчера она была замечена на светском мероприятии – открытии обновленного бутика Bosco Family в ГУМе.

Сейчас telegram-канал Baza сообщает, что Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из столичных больниц. Якобы, у звезды возникли проблемы с сердцем. По информации канала, звезда находится в реанимации. Telegram-канал "112" пишет, что Волчек находится в коме. Ни один из каналов не называет свои источники информации.

Галина Волчек много лет возглавляет театр "Современник" в Москве.