12 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Сургуте школьницы, избившие ровесницу и поставившие ее на "счетчик", избежали уголовной ответственности

В Сургуте завершилась проверка избиения школьницы ее сверстницами, которое произошло в торговом центре "Сити молл", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, нападение произошло еще 10 ноября, причем пострадала школьница дважды – ее избили в туалете торгового центра "Сити-молл" и подъезде одного из общежитий на проспекте Набережном. Через неделю после этого преследователи пришли к жертве домой, однако их не пустили – пострадавшая сказала матери, что гостьи опасны. Позже налетчицы стали требовать деньги. При этом мать одной из устроивших буллинг школьниц уже после нападений якобы пришла в полицию и письменно отреклась от "непутевой дочери". Проверку истории начали полиция и краевое управление СК. Мать пострадавшей боится отпускать дочь куда-то одну из-за угроз расправы. Позже в сети появилась петиция, автор которой требует лишить свободы школьниц, жестоко избивших ровесницу и поставивших ее на "счетчик".

Следователи отказали в возбуждении "уголовки" – нападавшим нет 16 лет, с которых начинается ответственность за подобные преступления. Материалы, касающиеся возможного вымогательства, переданы в полицию. Родители девочек привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, а сами подростки поставлены на соответствующие профилактические учеты.

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В Сургуте школьницы, избившие ровесницу и поставившие ее на "счетчик", избежали уголовной ответственности

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Теги: буллинг, избиение, деньги, полиция, заявление



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