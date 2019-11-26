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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Сургуте 15-летней жертве жестокого буллинга угрожали расправой

Началась проверка обстоятельств жестокого избиения школьницы в Сургуте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
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Напомним, нападение произошло еще 11 ноября, причем пострадала школьница дважды – ее избили в туалете торгового центра "Сити-молл" и подъезде одного из общежитий на проспекте Набережном. Через неделю после этого преследователи пришли к жертве домой, однако их не пустили – пострадавшая сказала матери, что гостьи опасны. Позже налетчицы стали требовать деньги. При этом мать одной из устроивших буллинг школьниц уже после нападений якобы пришла в полицию и письменно отреклась от "непутевой дочери". Семья жертвы насилия обратилась в полицию, силовики начали проверку.

Теперь к выяснению обстоятельств случившегося подключились следователи. Сургутяне готовы встать на защиту семьи пострадавшей – по данным "К-информ", обидчицы грозят жертве расправой , мать боится отпускать дочь куда-либо одну.

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В Сургуте 15-летней жертве жестокого буллинга угрожали расправой

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Теги: буллинг, избиение, деньги, полиция, заявление



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Развитие сюжета:

Ранее 26.12.2019 15:45 Мск В Сургуте школьницы, избившие ровесницу и поставившие ее на "счетчик", избежали уголовной ответственности
Ранее 26.11.2019 13:38 Мск В Сургуте требуют "лишить свободы" школьниц, жестоко затравивших сверстницу

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