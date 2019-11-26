В Сургуте 15-летней жертве жестокого буллинга угрожали расправой

Началась проверка обстоятельств жестокого избиения школьницы в Сургуте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, нападение произошло еще 11 ноября, причем пострадала школьница дважды – ее избили в туалете торгового центра "Сити-молл" и подъезде одного из общежитий на проспекте Набережном. Через неделю после этого преследователи пришли к жертве домой, однако их не пустили – пострадавшая сказала матери, что гостьи опасны. Позже налетчицы стали требовать деньги. При этом мать одной из устроивших буллинг школьниц уже после нападений якобы пришла в полицию и письменно отреклась от "непутевой дочери". Семья жертвы насилия обратилась в полицию, силовики начали проверку.

Теперь к выяснению обстоятельств случившегося подключились следователи. Сургутяне готовы встать на защиту семьи пострадавшей – по данным "К-информ", обидчицы грозят жертве расправой , мать боится отпускать дочь куда-либо одну.