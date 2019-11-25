В Сургуте школьницы несколько раз жестоко избили сверстницу и поставили ее "на счетчик"

В Сургуте полицейские проверяют обстоятельства жестокого избиения 15-летней школьницы. Ровесницы пострадавшей, устроившие экзекуцию, сняли все на видео, а позже стали требовать деньги, передает корреспондент Накануне.RU.

Историю избиения рассказал местный портал "К-информ". Нападение произошло еще 11 ноября, причем пострадала школьница дважды – ее избили в туалете торгового центра "Сити-молл" и подъезде одного из общежитий на проспекте Набережном.

Через неделю после этого преследователи пришли к жертве домой, однако их не пустили – пострадавшая сказала матери, что гостьи опасны. Позже налетчицы стали требовать деньги. При этом мать одной из устроивших буллинг школьниц уже после нападений якобы пришла в полицию и письменно отреклась от "непутевой дочери". Семья жертвы насилия обратилась в полицию.

Глава пресс-службы окружного управления МВД Ольга Абмайкина сообщила Накануне.RU, что заявления от пострадавшей были, по ним ведется проверка.