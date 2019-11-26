В Сургуте требуют "лишить свободы" школьниц, жестоко затравивших сверстницу

В сети появилась петиция, автор которой требует лишить свободы школьниц, жестоко избивших ровесницу и поставивших ее на "счетчик", передает корреспондент Накануне.RU.

Автор петиции, адресованной уполномоченному по правам ребенка (не уточняется, правда, ХМАО или РФ), "просит принять во внимание всё происходящее и наказать виновных и их родителей по всей строгости закона", а также "лишить свободы малолетних преступниц".

Напомним, нападение произошло еще 11 ноября, причем пострадала школьница дважды – ее избили в туалете торгового центра "Сити-молл" и подъезде одного из общежитий на проспекте Набережном. Через неделю после этого преследователи пришли к жертве домой, однако их не пустили – пострадавшая сказала матери, что гостьи опасны. Позже налетчицы стали требовать деньги. При этом мать одной из устроивших буллинг школьниц уже после нападений якобы пришла в полицию и письменно отреклась от "непутевой дочери". Проверку истории начали полиция и краевое управление СК. Мать пострадавшей боится отпускать дочь куда-то одну из-за угроз расправы.