12 Октября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Расходы "Сотрудничества" регионов "тюменской матрешки" на 2020-22 годы выросли вдвое

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление областного правительства, увеличивающее финансирование в 2020-22 гг. программы "Сотрудничество", передает корреспондент Накануне.RU.
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Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно его прежней редакции, появившейся в середине декабря, траты по программе в 2020 г. должны были составить 28,9 млрд руб., в 2021 – 25,6 млрд руб., 2022 (последнем для "Сотрудничества") – 264,2 тыс. руб. По новым данным, на 2020 г. заложены 42,4 млрд руб., 2021 – 30,6 млрд руб., 2022 – 30 млрд руб. Таким образом, бюджет на трехлетку вырос с 54,8 млрд руб. до 103 млрд руб.

Ранее Моор подписал другое постановление, согласно которому, расходы по программе в 2019 г. выросли на 3,4 млрд руб. до 47,8 млрд.

Александр Моор, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, программа "Сотрудничество" реализуется совместно властями Тюменской области, Югры и Ямала. Средства этой программы идут на поддержку инвестпроектов, развитие транспортной сети, мероприятия связанные с улучшением окружающей среды, социальную поддержку граждан и иные нужды.

Добавим также, что в 2018-2019 г. в рамках программы было паритетное распределение средств – по 50%, в 2020 г. в связи с тем, что сокращается объем доходов в рамках программы "Сотрудничество", процент будет 40 на 60 в пользу Тюменской области, - такое заявление сделал исполняющий обязанности директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

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Расходы "Сотрудничества" регионов "тюменской матрешки" на 2020-22 годы выросли вдвое

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Теги: Сотрудничество, Александр Моор, правительство Тюменской области



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Ранее 18.12.2019 13:45 Мск Тюменская область увеличила финансирование программы "Сотрудничество"

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