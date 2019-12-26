Расходы "Сотрудничества" регионов "тюменской матрешки" на 2020-22 годы выросли вдвое

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление областного правительства, увеличивающее финансирование в 2020-22 гг. программы "Сотрудничество", передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно его прежней редакции, появившейся в середине декабря, траты по программе в 2020 г. должны были составить 28,9 млрд руб., в 2021 – 25,6 млрд руб., 2022 (последнем для "Сотрудничества") – 264,2 тыс. руб. По новым данным, на 2020 г. заложены 42,4 млрд руб., 2021 – 30,6 млрд руб., 2022 – 30 млрд руб. Таким образом, бюджет на трехлетку вырос с 54,8 млрд руб. до 103 млрд руб.

Ранее Моор подписал другое постановление, согласно которому, расходы по программе в 2019 г. выросли на 3,4 млрд руб. до 47,8 млрд.

Напомним, программа "Сотрудничество" реализуется совместно властями Тюменской области, Югры и Ямала. Средства этой программы идут на поддержку инвестпроектов, развитие транспортной сети, мероприятия связанные с улучшением окружающей среды, социальную поддержку граждан и иные нужды.

Добавим также, что в 2018-2019 г. в рамках программы было паритетное распределение средств – по 50%, в 2020 г. в связи с тем, что сокращается объем доходов в рамках программы "Сотрудничество", процент будет 40 на 60 в пользу Тюменской области, - такое заявление сделал исполняющий обязанности директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.