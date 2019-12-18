04 Октября 2020
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Александр Моор, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов (2019) | Фото: Накануне.RU

Тюменская область увеличила финансирование программы "Сотрудничество"

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление правительства об увеличении расходов на программу "Сотрудничество" в 2019 г. на 3,4 млрд руб. до 47,8 млрд руб, передает корреспондент Накануне.RU.

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. В 2020 году на программу планируется направить 28,8 млрд руб. Они увеличены на 33,4 млн руб. Общие расходы по программе на 2015-2022 г. вырастут до 179,9 млрд руб.

Напомним, программа "Сотрудничество" реализуется совместно властями Тюменской области, Югры и Ямала. Средства этой программы идут на поддержку инвестпроектов, развитие транспортной сети, мероприятия связанные с улучшением окружающей среды, социальную поддержку граждан и иные нужды.

Добавим также, что в 2018-2019 г. в рамках программы было паритетное распределение средств - по 50%, в 2020 г. в связи с тем, что сокращается объем доходов в рамках программы "Сотрудничество", процент будет 40 на 60 в пользу Тюменской области, - такое заявление сделал исполняющий обязанности директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

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Тюменская область увеличила финансирование программы "Сотрудничество"

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Теги: сотрудничество, финансирование, александр моор, программа



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