"Крышу сносит, корону надевают": россиянам предложили бороться с охамевшими чиновниками с камерой в руке

В Госдуму в конце 2019 года было внесено два законопроекта, которые предусматривают санкции для чиновников и самих депутатов за оскорбление граждан. Правда, оба пока не дошли даже до первого чтения, но, как считают эксперты, по мере приближения выборов такие проекты в интересах граждан, предлагающие популярные меры, будут возникать все чаще.

Один из законопроектов (авторы – депутат Казанков и Коломейцев, КПРФ) предусматривает штрафы и отстранения от занимаемых должностей. Другой – от либерал-демоктрата Старовойтова – даже вводит уголовную ответственность, правда, с максимальным наказанием в виде обязательных работ (правовое управление Госдумы нашло в документе противоречия).

Некоторые парламентарии и сенаторы считают, что инициатива нужная, поскольку уравновешивает уже введенную норму за оскорбление чиновников. Спорят только о наказаниях. Общественники же считают, что наказания за оскорбления граждан так же избыточны, как и наказания за оскорбления чиновников. "Зачем плодить сущности: оскорбление верующих, оскорбление чиновников, оскорбление граждан? Наказание за оскорбление уже есть в действующих кодексах, просто обеспечить работу законов", - говорит президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров.

Все сходятся в одном: оскорбления граждан со стороны зарвавшихся чиновников были и раньше, но с появлением смартфонов, камер и диктофонов, а также главного двигателя народного возмущения – соцсетей – сообщить о несправедливости в свой адрес гражданам стало проще.

"Законопроект Старовойтова был внесен в апреле – как реакция на закон про оскорбление чиновников. Я с этим законом (про оскорбление чиновников) не согласен – нужно так работать, чтобы тебя люди не оскорбляли. В стране обстановка сложная, люди недовольны, иногда чрезмерно эмоциональны, но их можно понять, - прокомментировал ситуацию на пресс-конференции в НСН сенатор Сергей Леонов. – Почему закон об оскорблении граждан чиновникам до сих пор не приняли? А как вы думаете? Потому что чиновникам не очень хочется иметь уголовную ответственность. Большинство в Госдуме – партия власти – это партия чиновников – зачем же они будут против себя голосовать?

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Леонов, замечает: некоторым чиновникам "крышу сносит, они корону надевают, для них нужны тормоза", но тут же соглашается, что правоприменительная практика едва ли будет богатой: рядовым гражданам сложно судиться с власть имущими: "В КоАП и сейчас предусмотрены штрафы за оскорбления, но вот глава района оскорбил на приеме бабушку. Она же не пойдет в суд, не наймет адвоката, так ведь?".

С тем, что чиновники сейчас находятся в преимущественном положении, чем граждане (которым первые, вообще-то, должны служить), соглашается и депутат Госдумы Олег Николаев: "Сейчас тренд, что чиновники с точки зрения права более защищены. Этот крен надо выправлять. Как наказывать чиновников? Дифференцировать в зависимости от того, каким было оскорбление: на эмоциях, в состоянии аффекта, публично ли высказано, сознательно ли. Точно надо увольнять без возможности возвращения, а вот штрафы и другие меры из Уголовного кодекса – над этим надо еще подумать".

Георгий Федоров обращает внимание на два момента. Во-первых, парламентские законы на местах могут скатиться в еще большие оскорбления. "Представим город N с населением в 10 тысяч человек. Гражданин с чиновником в конфликте. Гражданини начинает обращаться в суд, вести блогерскую деятельность, освещать происходящее. Наверху его замечают, но исполнение спускают на все того же чиновника и его окружение: судью, с которым он вместе в бане парится, прокурора-приятеля… В итоге, когда волна внимания сойдет на нет, гражданин будет подвергаться травле и гонениям в этом городе, ему еще и уехать придется. Люди не чувствуют защищенности", - подчеркивает эксперт.

Во-вторых, он напомнил про существование косвенных оскорблений, когда одним своим видом (дорогая одежда, цветущий вид, роскошные украшения и часы) чиновник может оскорбить пришедшего на прием гражданина, особенно если будет разговаривать с гонором, через губу. И за такое едва ли можно будет призвать чиновника к ответу