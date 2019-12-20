06 Октября 2020
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стадион Камп Ноу, ФК Барселона, эмблема (2019) | Фото: Накануне.RU

"Барселона" продлит контракт с Месси до 2023 года

"Барселона" собирается начать переговоры о продлении действующего контракта нападающего Лионеля Месси с клубом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом пишут испанские СМИ.

Сообщается, что в самое ближайшее время "Барса" обсудит ситуацию с отцом Месси, который представляет его интересы. Действующее соглашение аргентинского форварда истекает летом 2021 года. В клубе хотят, чтобы новый контракт был подписан до 2023 года. На каких условиях он будет продлен, пока неизвестно.

стадион Камп Ноу(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, недавно Лионель Месси получил "Золотой мяч", который стал для него уже шестым. Таким образом, футболист поставил рекорд по этому показателю, обойдя нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, у которого пять "ЗМ".

Как сообщало Накануне.RU, еще раньше Международная федерация футбола (FIFA) провела церемонию награждения The Best-2019. Месси стал обладателем приза лучшему игроку сезона.

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"Барселона" продлит контракт с Месси до 2023 года

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Теги: Месси, Барселона, клуб, контракт



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