"Барселона" продлит контракт с Месси до 2023 года

"Барселона" собирается начать переговоры о продлении действующего контракта нападающего Лионеля Месси с клубом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом пишут испанские СМИ.

Сообщается, что в самое ближайшее время "Барса" обсудит ситуацию с отцом Месси, который представляет его интересы. Действующее соглашение аргентинского форварда истекает летом 2021 года. В клубе хотят, чтобы новый контракт был подписан до 2023 года. На каких условиях он будет продлен, пока неизвестно.

Напомним, недавно Лионель Месси получил "Золотой мяч", который стал для него уже шестым. Таким образом, футболист поставил рекорд по этому показателю, обойдя нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, у которого пять "ЗМ".

Как сообщало Накануне.RU, еще раньше Международная федерация футбола (FIFA) провела церемонию награждения The Best-2019. Месси стал обладателем приза лучшему игроку сезона.