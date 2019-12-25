В Сургуте во время пожара в дачном доме погибла школьница

В Сургуте следователи проводят доследственную проверку из-за гибели 13-летней девочки на пожаре в дачном доме кооператива "Рябинка", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

По предварительной информации, в доме, где произошла трагедия, жили две семьи. В той семье, где погиб ребенок, дети жили на втором этаже. Они первые заметили пожар и разбудили взрослых. Отец выбил окно и семья эвакуировалась через него. Уже на улице они спохватились, что одного ребенка не хватает, вернуться за ней не представлялось возможным - дом был полностью охвачен огнем. Тело ребенка было найдено спасателями.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 4.15. Пожар был локализован в 4.49, открытое горение ликвидировано в 5.40. Для ликвидации пожара были задействованы 23 специалиста МЧС и пять единиц техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания.