Две трети украинцев против переноса Рождества Христова

64% жителей Украины против переноса празднования Рождества Христова на 25 декабря, который власти специально сделали выходным днем два года назад. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг".

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Разговоры о переходе на "европейский календарь" усилились на Украине после создания официально опекаемой государством раскольнической "единой церкви". Там их сразу поддержали, но пока не педалируют этот вопрос, чтобы никого не оттолкнуть от себя. Впрочем, новый лидер раскольников Сергей Думенко "разрешил" праздновать Рождество кто когда хочет.

После объединения раскольников и выдачи им Фанаром томоса число сторонников перехода на католическо-протестантское Рождество выросло за три года с 15% до 25%, а доля придерживающихся церковной традиции уменьшилась с 69% до 64%. Впрочем, опрос проводился среди всех жителей страны, а не только православных и сторонников раскола. Поэтому опрос в значительной степени отражает геополитическую ориентацию жителей.

Больше всего сторонников "европейского выбора" и переноса Рождества среди обеспеченных - 32%. Меньше всего среди бедных - 16%. По полу и типу поселений (село-город) разницы нет никакой. А вот среди более старших поколений число сторонников окатоличивания неожиданно больше, чем среди молодых. По регионам различие ожидаемое: на Западе таких 43%, на Юге и Востоке - 14-15%.

В 2017 году юрист Украинского института нацпамяти Сергей Рябенко заявил, что отныне граждан страны будут приучать к католическим и протестантским традициям.

В канонической УПЦ вопроса об изменении церковного календаря в повестке дня нет. Он поднимается киевскими властями и раскольниками.