Верховный суд Украины пока разрешил канонической УПЦ сохранить название

Верховный суд Украины постановил оставить в силе решения судов предыдущих инстанций, которые запретили госорганам совершать любые действия, связанные с принудительным переименованием УПЦ и внесением новых данных в единый госрееестр. При этом решение не является окончательным, оно принято до решения спора по существу.

Напомним, в декабре 2018 года, после объединения раскольников, Рада приняла закон о принудительном переименовании УПЦ. Но после поражения Петра Порошенко на президентских выборах окружной административный суд Киева приостановил процесс принудительного переименования. В то же время в январе Минкульт своим приказом утвердил перечень религиозных организаций, которые должны изменить свое название. УПЦ добивается в судах признания этого приказа противоправным.

Подоплека вопроса связана с тем, что предыдущая украинская власть пыталась отобрать название у канонической Церкви и передать его раскольникам, чтобы "украинской православной церковью" называлось только раскольническое сообщество. Эти попытки не прекращаются до сих пор.