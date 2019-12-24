В Кремле пока нет позиции по идее отмены НДФЛ для малоимущих

В Кремле пока нет позиции по идее отмены налога на доходы физлиц для малоимущих, передает РИА Новости.

Этот вопрос потребует междведомственного согласования и проработки на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов высказался о предложении освободить малоимущих от НДФЛ. По его словам, нужно взвесить все плюсы и минусы, и проанализировать, как это скажется бюджетах регионов.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает это "разумным предложением", потому что разница в доходах у бедных и богатых очень высока. Освобождение малоимущих семей в России от уплаты налога на доходы физических лиц было бы "позитивно для экономики", заявлял он.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрила предложение, однако отметила, что прежде всего нужно просчитать все варианты.