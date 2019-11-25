11 Сентября 2020
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Экономика В России
кредит процент экономика (2009) | Фото: www.startmaster.ru

Силуанов рассказал о возможности освобождения малоимущих от НДФЛ

Министр финансов России Антон Силуанов высказался о предложении освободить малоимущих от НДФЛ.

По его словам, нужно взвесить все плюсы и минусы, и проанализировать, как это скажется бюджетах регионов, сообщает РИА "Новости".

Напомним, правительство не рассматривает переход к прогрессивной шкале НДФЛ из-за обещания не повышать налоговую нагрузку в течение шестилетнего периода. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил во время рассмотрения проекта федерального бюджета в Госдуме.

Следом он прокомментировал предложение "эсеров" о снижении ставки НДС до 18%. "Мы только что приняли решение о повышении НДС до 20%", - сказал Силуанов, вероятно, забыв о действующем запрете на повышение налоговой нагрузки.

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Силуанов рассказал о возможности освобождения малоимущих от НДФЛ

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Теги: Силуанов, НДФЛ



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