Силуанов рассказал о возможности освобождения малоимущих от НДФЛ

Министр финансов России Антон Силуанов высказался о предложении освободить малоимущих от НДФЛ.

По его словам, нужно взвесить все плюсы и минусы, и проанализировать, как это скажется бюджетах регионов, сообщает РИА "Новости".

Напомним, правительство не рассматривает переход к прогрессивной шкале НДФЛ из-за обещания не повышать налоговую нагрузку в течение шестилетнего периода. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил во время рассмотрения проекта федерального бюджета в Госдуме.

Следом он прокомментировал предложение "эсеров" о снижении ставки НДС до 18%. "Мы только что приняли решение о повышении НДС до 20%", - сказал Силуанов, вероятно, забыв о действующем запрете на повышение налоговой нагрузки.