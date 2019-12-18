Орешкин: Отмена НДФЛ для малоимущих семей может принести пользу экономике

Освобождение малоимущих семей в России от уплаты налога на доходы физических лиц было бы "позитивно для экономики".

Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, отвечая председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. "Это разумное предложение, потому что разница в доходах у бедных и богатых очень высока", – отметила она, сообщают "Ведомости".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрила предложение избавить малоимущих россиян от уплаты налога на доходы физических лиц.

По ее словам, подобная идея рассматривается кабмином РФ. Спикер отметила, что поддержала бы предложение об отмене НДФЛ для такой категории граждан, однако прежде всего нужно просчитать все варианты, сообщает "Газета.ру".

Ранее министр финансов России Антон Силуанов высказался о предложении освободить малоимущих от НДФЛ. По его словам, нужно взвесить все плюсы и минусы, и проанализировать, как это скажется бюджетах регионов, сообщает РИА "Новости".

Напомним, правительство не рассматривает переход к прогрессивной шкале НДФЛ из-за обещания не повышать налоговую нагрузку в течение шестилетнего периода. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил во время рассмотрения проекта федерального бюджета в Госдуме.