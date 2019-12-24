СМИ: Разбившийся Су-57 должны были показать журналистам на официальном подъеме машины

К крушению истребителя Т-50 (заводское обозначение Су-57) в Хабаровском крае могли привести неисправность либо ошибка пилотирования.

При падении самолет взорвался и полностью разрушился.

Специалисты приступили к поиску черных ящиков, передает РИА Новости.

Напомним, авиакатастрофа произошла во время испытательного полета. Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 разбился в ста километрах от Комсомольска-на-Амуре. Летчик выжил.

По данным Regnum, истребитель был предназначен для поставки в строевые летные части, именно его должны были показать журналистам на официальном подъеме машины 27 декабря.

Напомним, в начале 2019 года глава филиала ПАО "Компания "Сухой" - завода в Комсомольске-на-Амуре Александр Пекарш заявлял, что первый серийный истребитель пятого поколения российские военные получат уже в этом году, второй – в 2020 году. Ранее истребитель прошел испытания в Сирии.