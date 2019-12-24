10 Октября 2020
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Т-50 (ПАК ФА) (2017) | Фото: structure.mil.ru

СМИ: Разбившийся Су-57 должны были показать журналистам на официальном подъеме машины

К крушению истребителя Т-50 (заводское обозначение Су-57) в Хабаровском крае могли привести неисправность либо ошибка пилотирования.

При падении самолет взорвался и полностью разрушился.

Специалисты приступили к поиску черных ящиков, передает РИА Новости.

Напомним, авиакатастрофа произошла во время испытательного полета. Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 разбился в ста километрах от Комсомольска-на-Амуре. Летчик выжил.

По данным Regnum, истребитель был предназначен для поставки в строевые летные части, именно его должны были показать журналистам на официальном подъеме машины 27 декабря.

Напомним, в начале 2019 года глава филиала ПАО "Компания "Сухой" - завода в Комсомольске-на-Амуре Александр Пекарш заявлял, что первый серийный истребитель пятого поколения российские военные получат уже в этом году, второй – в 2020 году. Ранее истребитель прошел испытания в Сирии.

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СМИ: Разбившийся Су-57 должны были показать журналистам на официальном подъеме машины

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Теги: су-57, крушение, хабаровский край



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Ранее 25.12.2019 09:42 Мск Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

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