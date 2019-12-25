11 Октября 2020
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Т-50 (ПАК ФА) (2017) | Фото: structure.mil.ru

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае истребитель Су-57 перед крушением самопроизвольно вошел в спираль на высоте 8 км. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, летчик не смог вывести самолет в горизонтальный полет в режиме ручного управления.

Другой источник агентства сообщил, что у Су-57, вероятнее всего, отказало управления хвостовым оперением.

Напомним, авиакатастрофа произошла во время испытательного полета. Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 разбился в ста километрах от Комсомольска-на-Амуре. Летчик выжил. На критической высоте в 2 тыс. м пилот принял решение катапультироваться.

При падении самолет взорвался и полностью разрушился. Сообщалось, что истребитель был предназначен для поставки в строевые летные части, именно его должны были показать журналистам на официальном подъеме машины 27 декабря.

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Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

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Теги: су-57, крушение, хабаровский край



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