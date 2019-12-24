Истребитель Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 разбился в ста километрах от Комсомольска-на-Амуре.

Авиакатастрофа произошла во время испытательного полета.

Как сообщает Regnum, летчик успел катапультироваться, он выжил.

Су-57 - самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой.

Ранее сообщалось, что крыло российского Су-57 разрушилось во время испытания. Разрушение композитного крыла произошло при нагрузке в 104% от максимальной. Специалисты назвали прошедшие испытания "отличными", так как допустимым считается значение в пределах 99-104%.