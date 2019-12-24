10 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
врачи (2011) | Фото:surgicalimagesomaha.blogspot.com/

Травили тараканов. В Березниках в кафе "Chicken" 10 человек, в том числе 5 детей, отравились газом

В Березниках 10 посетителей кафе "Chicken", половина из которых – дети, отравились неизвестным газом, передает корреспондент Накануне.RU.

В краевой больнице имени Вагнера Накануне.RU сообщили, что 21 декабря в "скорую" обратились 10 пострадавших от отравления парами неизвестного вещества, которое произошло во время обеда в кафе "Chicken". В итоге в клинику врачи привезли пятерых детей. Пострадавших осмотрели педиатр и дежурный врач-реаниматолог.

Вскоре четверых пациентов отпустили домой, пятого госпитализировали. На следующее утро, 22 декабря, его также выписали домой. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и МЧС обследуют кафе, опрашивают его работников и пострадавших для выяснения причин массового отравления. По словам родителей пострадавших, прямо под рестораном травили тараканов, предположительно, именно это и послужило причиной отравления. Рассматриваются и другие версии.

Свою проверку начала и прокуратура, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

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Травили тараканов. В Березниках в кафе "Chicken" 10 человек, в том числе 5 детей, отравились газом

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Теги: Chiken, кафе, отравление, газ



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