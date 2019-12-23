10 Октября 2020
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Общество Центральный ФО Москва
(2004) |

В России прошла первая "проба пера" "суверенного интернета"

В России прошли первые учения по защите "суверенного интернета". В рамках тренировки, по словам замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова, были отработаны сразу несколько сценариев. Один из них — работа "суверенного интернета" при негативных внешних воздействиях, сообщает "Ъ".
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"Конечно, те сценарии, которые мы отрабатывали, не являются исчерпывающими с точки зрения угроз, которые мы исследовали. Продолжим в течение 2020 и последующих годов подобного рода учения и исследования", - сказал он, добавив, что результаты будут представлены президенту.

Напомним, во время своей большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что "Россия не стремится к закрытию интернета".

"Свободный и суверенный интернет не противоречат друг другу. Цель тут – не допустить последствий при отключении мировой сети, управление которой – за границей. Мы не движемся в сторону закрытия интернета", - сказал Путин.

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В России прошла первая "проба пера" "суверенного интернета"

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Теги: суверенный интернет, учения, Алексей Соколов



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