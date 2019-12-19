05 Октября 2020
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Общество Москва
Пресс-конференция Владимира Путина (2019) | Фото: youtube.com

Россия не стремится к закрытию интернета, - Путин

Президент Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Россия не стремится к закрытию интернета, передает корреспондент Накануне.RU.

"Свободный и суверенный интернет не противоречат друг другу. Цель тут – не допустить последствий при отключении мировой сети, управление которой – за границей. Мы не движемся в сторону закрытия интернета", - сказал Путин.

Комментируя закон о физлицах-иноагентах, Путин напомнил, что не Россия придумала термин иноагент.

"Он действует с 30-ых годов в США, кажется, с 1938 г., и прекрасно работает. Это касается и физлиц. Бутину, например, заперли в тюрьму. В ее действиях близко ничего такого нет, что ей вменяют. Когда возникает закон с организациями, получающими деньги из-за границы и занимающимися политикой, каждое государство стремится ограничить такое влияние. Если вы получаете деньги, так и скажите. Ведь кто платит, тот и заказывает музыку. Мы же не закрываем такие организации", - сказал президент.

Правоприменение показало, что надо законы совершенствовать.

"Под политическую деятельность можно подвести все, что угодно. Экологию, например. Когда организация попадает под статус иноагента, выходит так, что деньги получает физлицо, а потом передает их юрлицу. Получается, что компания не получает денег из-за границы, но источник-то тот же", - сказал он.

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Россия не стремится к закрытию интернета, - Путин

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Теги: Владимир Путин, пресс-конференция, суверенный интернет



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