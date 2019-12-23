"Ты что, выпил?": Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент Владимир Путин рассказал строителям Крымского моста о ночном звонке Аркадия Ротенберга.

Бизнесмен является основателем и экс-владельцем компании "Стройгазмонтаж", которая была основным подрядчиком строительства Крымского моста.

"Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: "Ты что, выпил, что ли?" Он говорит: "Нет", - рассказал Путин в вагоне поезда, следующего в Тамань из Керчи.

Ротенберг звонил сообщить, что операция по поднятию железнодорожной арки завершена успешно, пояснил РБК представитель бизнесмена.

Ранее сегодня Путин официально открыл движение по железнодорожной части Крымского моста.

В режиме видеоконференции президент дал команду к отправлению скорого фирменного пассажирского поезда "Таврия" по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь.

Ранее сообщалось, что Ротенберг выкупит компанию "СГМ-Мост", которая была создана для управления проектом строительства Крымского моста. Компания была учреждена в 2015 году для управления проектированием и строительством самого длинного моста как в России, так и в Европе.