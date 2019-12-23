09 Октября 2020
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Общество Свердловская область
автобус №57, общественный транспорт (2019) | Фото: Накануне.RU

"Вот так нас "поздравили" с Новым годом!" Жителей Екатеринбурга возмутила очередная транспортная реформа

Жители Екатеринбурга остались недовольны очередной транспортной реформой в исполнении городской администрации. Возмущение уральцев вызвало то, что маршрут 054 продлили до Солнечного.
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Напомним, с 21 декабря данный маршрут продлен до остановки "Солнечный микрорайон": автобусы будут следовать по улицам Городская – Чемпионов – бульвар Золотистый и Лучистая. Сообщалось, что по пути следования добавляются остановки "Улица Чемпионов" и "Улица Счастливая". В мэрии заверяли, что интервал движения в часы пик будет составлять 7-9 минут, а в межпиковое время – 8-15 минут.

В редакцию Накануне.RU обратился один из жителей УНЦ. Он пожаловался, что еще летом другой маршрут - 50-й - пустили по Сахарова, Краснолесью и дальше по старому маршруту, и жители тут же почувствовали разницу: время следования от остановки УНЦ до Рабочей увеличилось минимум на 40 минут.

"Соответственно, автобус стал ходить пустой, а в утренние часы 054-й автобус и 14-й троллейбус - битком набитые. Когда открывали Сахарова, жители надеялись на добавление маршрутов 014 или 016, которые дублируют Краснолесье, по Сахарова и далее по Амундсена, но администрация так решила. И вот "новогодний подарок" с 054-м маршрутом!", - негодует мужчина.

автобус, общественный транспорт, пассажиры, сиденья(2019)|Фото: Накануне.RU

По его словам, из-за этого стало проблемно добираться на работу, а детям - в садики и школы.

"Время ожидания транспорта увеличилось, на остановке УНЦ - летом ее поменяли на "эксклюзивную" - теперь не укрыться ни от солнца, ни от ветра, ни от осадков! Да и автобусы... Сегодня пытался уехать на 50-м, в салоне стоял соляровый смог - здоровья хватило проехать одну остановку! Вот так нас "поздравили" с Новым годом! Спасибо администрации - умеют решать проблемы одних за счет других!", - выразил недовольство житель уральской столицы.

Ситуацию Накануне.RU прокомментировали в комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга.

"На 054-м маршруте с целью сохранения существующих интервалов движения было добавлено три единицы подвижного состава. Далее ситуацию будем отслеживать с помощью МКУ МТИ и при необходимости добавим еще автобусов на маршрут", - пообещали в комитете.

Напомним, в начале 2019 года возмущение жителей вызвала отмена маршрута №024.

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"Вот так нас "поздравили" с Новым годом!" Жителей Екатеринбурга возмутила очередная транспортная реформа

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Теги: мэрия, 054 маршрут, Екатеринбург



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