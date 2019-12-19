05 Октября 2020
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Общество Свердловская область
автобус, общественный транспорт, пассажиры, сиденья (2019) | Фото: Накануне.RU

Продлят до Солнечного: в Екатеринбурге изменится схема автобусного маршрута №054

В самое ближайшее время в Екатеринбурге изменится схема движения автобусного маршрута №054.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, делается это по просьбам горожан и в целях улучшения транспортного обеспечения микрорайона Солнечный. Начиная с 21 декабря данный маршрут будет продлен до остановки "Солнечный микрорайон": автобусы будут следовать по улицам Городская – Чемпионов – бульвар Золотистый и Лучистая.

По маршруту следования добавляются остановки "Улица Чемпионов" и "Улица Счастливая". Как отметили в мэрии, интервал движения в часы пик будет составлять 7-9 минут, а в межпиковое время – 8-15 минут. Также на автобусном маршруте добавятся три единицы подвижной техники.

Как сообщало Накануне.RU, осенью в рамках транспортной реформы в Екатеринбурге была изменена схема движения автобусного маршрута №76 "Зоологическая – Синие камни".

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Продлят до Солнечного: в Екатеринбурге изменится схема автобусного маршрута №054

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Теги: маршрут 054, мэрия, Екатеринбург



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