Прокуратура намерена отменить оправдательный приговор подростку из Североуральска из-за выкинутого из окна младенца

Прокуратура принесла апелляционное представление на приговор Североуральского городского суда в отношении подростка, который обвинялся в том, что выбросил младенца из окна первого этажа. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

10 декабря суд решил оправдать местного жителя за попытку покушения на убийство ребёнка 2019-го года рождения. Такое решение было принято в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления. Напоминаем, что инцидент произошёл 6 июня - по данным следствия, в результате конфликта пьяный подросток выбросил младенца из окна. Мать в это время удалилась в магазин.

Гособвинение сослалось на существенные нарушения уголовно-процессуального закона при рассмотрении уголовного дела и постановлении приговора. Законный представитель ребёнка также подал апелляционную жалобу на приговор, не согласившись с выводами Североуральского городского суда.