Суд со второй попытки вынес приговор уральскому подростку за выброшенного из окна младенца

Североуральский городской суд со второй попытки вынес приговор молодому человеку, который выбросил младенца из окна.

Инцидент, напомним, произошел 6 июня прошлого года: в результате конфликта пьяный подросток выбросил из окна ребенка, которому на тот момент было всего 2,5 месяца. Мать последнего в это время ушла в магазин. Младенца чудом спас случайный прохожий.

10 декабря суд оправдал уральца за попытку покушения на убийство ребенка, объяснив это отсутствием в действиях подсудимого состава преступления. Однако прокуратура подала апелляцию на данный вердикт.

В марте этого года Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор. Дело вернули на новое разбирательство, его рассматривали уже в другом составе суда.

Как сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре, гособвинитель просил назначить юноше шесть лет в исправительной колонии общего режима. Однако Североуральский городской суд дал ему четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

"Прокуратура в течение предусмотренных законодательством 10 дней изучит приговор на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования", - пообещали в надзорном ведомстве.

Пока же вердикт суда в силу не вступил.