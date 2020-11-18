18 Ноября 2020
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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд со второй попытки вынес приговор уральскому подростку за выброшенного из окна младенца

Североуральский городской суд со второй попытки вынес приговор молодому человеку, который выбросил младенца из окна.
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Инцидент, напомним, произошел 6 июня прошлого года: в результате конфликта пьяный подросток выбросил из окна ребенка, которому на тот момент было всего 2,5 месяца. Мать последнего в это время ушла в магазин. Младенца чудом спас случайный прохожий.

10 декабря суд оправдал уральца за попытку покушения на убийство ребенка, объяснив это отсутствием в действиях подсудимого состава преступления. Однако прокуратура подала апелляцию на данный вердикт.

В марте этого года Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор. Дело вернули на новое разбирательство, его рассматривали уже в другом составе суда.

Как сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре, гособвинитель просил назначить юноше шесть лет в исправительной колонии общего режима. Однако Североуральский городской суд дал ему четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

"Прокуратура в течение предусмотренных законодательством 10 дней изучит приговор на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования", - пообещали в надзорном ведомстве.

Пока же вердикт суда в силу не вступил.

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Суд со второй попытки вынес приговор уральскому подростку за выброшенного из окна младенца

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Теги: подросток, младенец, приговор, Североуральск



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