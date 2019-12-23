Суд арестовал жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве месячного сына

Суд заключили под стражу 29-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве месячного сына.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, мужчина признал вину в совершенном преступлении.

По версии следствия, 19 декабря подозреваемый, будучи пьяным, обозлился на месячного младенца, который раздражал его своим плачем. Мужчина несколько раз ударил ребенка и бросил его на пол. Мальчик получил смертельные травмы.

Расследование уголовного дела продолжается.