06 Октября 2020
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газпром, национальное достояние, gazprom (2018) | Фото: реклама

"Газпром" и "Нафтогаз" договорились об объемах и сроках транзита российского газа в Европу через Украину

Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований, сообщает "РБК".

Москва и Киев согласовали условия и объемы транзитных поставок газа в Европу в 2020 г. по украинской газотранспортной системе. Действующий контракт истекает в конце этого года.

Отметим, что подписанию договора предшествовали длительные переговоры в Берлине и Минске, в конечном итоге сторонам удалось договориться об условиях решения арбитражного спора в Стокгольме.

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"Газпром" и "Нафтогаз" договорились об объемах и сроках транзита российского газа в Европу через Украину

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Теги: Газпром, Нафтогаз, тразит российского газа



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