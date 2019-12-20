"Газпром" и "Нафтогаз" договорились об объемах и сроках транзита российского газа в Европу через Украину

Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований, сообщает "РБК".

Москва и Киев согласовали условия и объемы транзитных поставок газа в Европу в 2020 г. по украинской газотранспортной системе. Действующий контракт истекает в конце этого года.

Отметим, что подписанию договора предшествовали длительные переговоры в Берлине и Минске, в конечном итоге сторонам удалось договориться об условиях решения арбитражного спора в Стокгольме.