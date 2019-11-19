МИД Германии: Российский газ должен идти через Украину и после 2019 года

В Германии считают, что транзит российского газа через территорию Украины должен продлиться и в 2020 году. Такое заявление сделал руководитель МИД Германии Хайко Маас, пишет РИА "Новости".

Стоит отметить, что действующие контракты на транзит газа действуют лишь до конца декабря этого года.

Ранее в России уже обозначили свою позицию по этому вопросу - нужно пакетное соглашение этого вопроса. Пока никакого прогресса в этом направлении нет.

Маас добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель сообщила президенту России Владимиру Путину, что транзит российского газа через Украину - это очень важная для нее тема, а российский лидер якобы дал ей некоторые обещания по этому вопросу.