06 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом Украина
газопровод, труба, россия (2017) | Фото: lipetskmedia.ru

МИД Германии: Российский газ должен идти через Украину и после 2019 года

В Германии считают, что транзит российского газа через территорию Украины должен продлиться и в 2020 году. Такое заявление сделал руководитель МИД Германии Хайко Маас, пишет РИА "Новости".

Стоит отметить, что действующие контракты на транзит газа действуют лишь до конца декабря этого года.

Ранее в России уже обозначили свою позицию по этому вопросу - нужно пакетное соглашение этого вопроса. Пока никакого прогресса в этом направлении нет.

Маас добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель сообщила президенту России Владимиру Путину, что транзит российского газа через Украину - это очень важная для нее тема, а российский лидер якобы дал ей некоторые обещания по этому вопросу.

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МИД Германии: Российский газ должен идти через Украину и после 2019 года

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Теги: Хайко Маас, Германия, МИД, транзит, газ, Украина



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