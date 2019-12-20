В ДОСААФ заявили, что у них не ведутся обыски по делу о стрельбе на Лубянке

Сообщения об обысках в организациях ДОСААФ по делу о стрельбе на Лубянке не соответствуют действительности.

Об этом заявил начальник управления информации и массовых коммуникаций ДОСААФ России Игорь Филимонов.

По его словам, ведутся следственные действия, однако обысков не было, передает РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что обыски начались в спортивно-стрелковом клубе ДОСААФ. По некоторым данным, там обучался стрельбе предполагаемый стрелок с Лубянки Евгений Манюров.

Ранее СМИ сообщили, что Манюрову 39 лет, он работал индивидуальным предпринимателем в Московской области. На странице мужчины в социальной сети указано, что он учился в Российской академии правосудия, сообщает "Лайф". По данным канала ВЧК-ОГПУ, Евгений Манюров большую часть жизни работал в охранных предприятиях.

Напомним, первоначально сообщалось, что вчера около 18 часов по Москве, вскоре после пресс-конференции Владимира Путина, неизвестные ворвались в здание ФСБ на Лубянке.

Однако затем правоохранители стали утверждать, что нападавший был лишь один. Он ликвидирован. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.