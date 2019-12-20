Оппозиция попыталась увязать стрельбу на Лубянке с попыткой срыва пресс-конференции Путина

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
стрельба на Лубянке, Евгений Манюров (2019) | Фото: mash

Оппозиция попыталась увязать стрельбу на Лубянке с попыткой срыва пресс-конференции Путина

Накануне в центре столицы неизвестный, находясь у здания ФСБ, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник погиб, пять человек получили ранения различной степени тяжести. Нападавший, в ходе операции, был застрелен. Либеральные издания Reuters и «Фонтанка» подхватили эту тему, связав инцидент с пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина. Некоторые представители оппозиционных сил использовали трагедию в свою пользу, устроив в соцсетях «танцы на костях», обвиняя властей и представителей правоохранительных органов в случившемся инциденте.

Западные СМИ запускают волну теорий про Путина

Оппозиционные силы воспользовались данной трагедией в своих целях. Иностранное издание Reuters и «Фонтанка» немедленно связали действие стрелка с пресс-конференцией президента России Владимира Путина. По словам издания, теракт «не случайно совпал с выступлением президента» и, что вероятен факт о преднамеренном желании злоумышленника сорвать важное политическое мероприятие.

(2019)|

Британское издание Reuters не раз становилось источником информационных вбросов, ориентированных на российскую аудиторию. Взгляд на мировые события агентство рассматривает через призму русофобии и искажение фактов. Особую известность западное издание получило во время освещения ситуации боевых действий в Сирии, обеспечивая информационную поддержку США и возглавляемую ими коалиции. Подобная версия не нашла подтверждения среди российской аудитории, однако либералы продолжили освещать трагедию в привычном для себя информационном ключе.

Ситуация в Telegram

К «особому» освещению ситуации примкнули и представители оппозиционного движения. Авторы Telegram-каналов негативно отреагировали на слова в публикациях блогера Алексея Навального, активиста Михаила Светова и многих других.

(2019)|

Пользователи Сети также отметили проявление лицемерия Навального на примере терактов в Париже в ноябре 2015 года, когда тот посочувствовал жертвам, однако стрельба в Москве не вызвала у него никакого сочувствия или сострадания.

(2019)|

Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что Навальному нужно как больше жертв среди россиян, чтобы как можно больше порассуждать об этом у себя на ресурсах. Стрельба в Москве вызвала у него ничего, кроме желания в очередной раз «пройтись» по представителям правоохранительных органов. В своих постах он обвинил «силовиков» в перманентном бездействии и виновности власти в произошедшем.

(2019)|

Не остался в стороне от либерального бреда и член Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин:

(2019)|

В СМИ ранее появлялась информация о встрече Навального с Рашкиным после приезда последнего из США о том, что блогер мог передавать инструкции от западных кураторов коммунисту.

«Танцы на костях»

Навальный, Рашкин, Светов – малая часть оппозиционных сил, которые любят «ловить хайп» на трагедиях. Для них хорошо, когда трагические события с большим количеством жертв происходят на Западе - можно опубликовать «сочувственный пост», который вызовет позитивную реакцию пользователей, показав их с «человечной» стороны. Однако перечисленным выше представителям выгодно, когда трагедии происходят в России - всегда можно обвинить правительство и правоохранителей, которые, якобы, оказались виновниками трагедии.

Эти «танцы на костях» проводятся после каждого трагического события. Либералы снимают провокационные фильмы или Youtube-ролики, за которые получают премии от западных спонсоров, которым выгодно освещение событий в подобном ключе. Например, «карманный оппозиционер» олигарха Михаила Ходоркоского Юрий Дудь был удостоен премией «Профессия — журналист» (организатор - нежелательная в РФ организация «Открытая Россия»). В список лауреатов Дудь попал за провокационный фильм «Беслан», в котором автор фильма критиковал действия властей во время самого страшного теракта в России.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Оппозиция попыталась увязать стрельбу на Лубянке с попыткой срыва пресс-конференции Путина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: стрельба на лубянке, западные сми, пресс-конференция Путина, оппозиция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.12.2019 14:42 Мск В ДОСААФ заявили, что у них не ведутся обыски по делу о стрельбе на Лубянке

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети