Оппозиция попыталась увязать стрельбу на Лубянке с попыткой срыва пресс-конференции Путина

Накануне в центре столицы неизвестный, находясь у здания ФСБ, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник погиб, пять человек получили ранения различной степени тяжести. Нападавший, в ходе операции, был застрелен. Либеральные издания Reuters и «Фонтанка» подхватили эту тему, связав инцидент с пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина. Некоторые представители оппозиционных сил использовали трагедию в свою пользу, устроив в соцсетях «танцы на костях», обвиняя властей и представителей правоохранительных органов в случившемся инциденте.

Западные СМИ запускают волну теорий про Путина

Оппозиционные силы воспользовались данной трагедией в своих целях. Иностранное издание Reuters и «Фонтанка» немедленно связали действие стрелка с пресс-конференцией президента России Владимира Путина. По словам издания, теракт «не случайно совпал с выступлением президента» и, что вероятен факт о преднамеренном желании злоумышленника сорвать важное политическое мероприятие.

Британское издание Reuters не раз становилось источником информационных вбросов, ориентированных на российскую аудиторию. Взгляд на мировые события агентство рассматривает через призму русофобии и искажение фактов. Особую известность западное издание получило во время освещения ситуации боевых действий в Сирии, обеспечивая информационную поддержку США и возглавляемую ими коалиции. Подобная версия не нашла подтверждения среди российской аудитории, однако либералы продолжили освещать трагедию в привычном для себя информационном ключе.

Ситуация в Telegram

К «особому» освещению ситуации примкнули и представители оппозиционного движения. Авторы Telegram-каналов негативно отреагировали на слова в публикациях блогера Алексея Навального, активиста Михаила Светова и многих других.

Пользователи Сети также отметили проявление лицемерия Навального на примере терактов в Париже в ноябре 2015 года, когда тот посочувствовал жертвам, однако стрельба в Москве не вызвала у него никакого сочувствия или сострадания.

Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что Навальному нужно как больше жертв среди россиян, чтобы как можно больше порассуждать об этом у себя на ресурсах. Стрельба в Москве вызвала у него ничего, кроме желания в очередной раз «пройтись» по представителям правоохранительных органов. В своих постах он обвинил «силовиков» в перманентном бездействии и виновности власти в произошедшем.

Не остался в стороне от либерального бреда и член Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин:

В СМИ ранее появлялась информация о встрече Навального с Рашкиным после приезда последнего из США о том, что блогер мог передавать инструкции от западных кураторов коммунисту.

«Танцы на костях»

Навальный, Рашкин, Светов – малая часть оппозиционных сил, которые любят «ловить хайп» на трагедиях. Для них хорошо, когда трагические события с большим количеством жертв происходят на Западе - можно опубликовать «сочувственный пост», который вызовет позитивную реакцию пользователей, показав их с «человечной» стороны. Однако перечисленным выше представителям выгодно, когда трагедии происходят в России - всегда можно обвинить правительство и правоохранителей, которые, якобы, оказались виновниками трагедии.

Эти «танцы на костях» проводятся после каждого трагического события. Либералы снимают провокационные фильмы или Youtube-ролики, за которые получают премии от западных спонсоров, которым выгодно освещение событий в подобном ключе. Например, «карманный оппозиционер» олигарха Михаила Ходоркоского Юрий Дудь был удостоен премией «Профессия — журналист» (организатор - нежелательная в РФ организация «Открытая Россия»). В список лауреатов Дудь попал за провокационный фильм «Беслан», в котором автор фильма критиковал действия властей во время самого страшного теракта в России.