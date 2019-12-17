04 Октября 2020
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Экономика Курганская область Уральский ФО
коллаж, плата за электричество (2018) | Фото: Накануне.RU

ФАС России не выполнила распоряжение Путина по пересмотру тарифов в Зауралье

Федеральная антимонопольная служба России приняла важное для Курганской области решение - ведомство отказалось пересмотреть метод начисления тарифа на электроэнергию в регионе, говорится в резолютивной части решения УФАС, передает корреспондент Накануне.RU.

На пересмотре настаивали курганские власти, которые подали в ФАС жалобу, считая, что из-за применяемого сегодня метода цены на электричество в регионе сильно завышены. Также президент России Владимир Путина давал прямое указание проработать вопрос снижения тарифов и перехода на другой тарифный метод. Негативное для региона решение ФАС вынесла 17 декабря, правда, негативным оно является не для всех. В плюсе - энергетики, компания СУЭНКО, которая и пользуется таким тарифом в Курганской области.

В октябре помощник президента Андрей Белоусов, бывший министр экономического развития, предложил Путину рассмотреть возможность снижения тарифа в Курганской области.

"Исходя из необходимости снижения тарифов на передачу электрической энергии, ФАС России проработать переход с метода доходности инвестированного капитала (RAB) на иной метод регулирования в Курганской области начиная с 2020 года", - написал Белоусов в письме на имя президента.

В качестве альтернативы было предложено использовать другие методы начисления тарифа - эталонный принцип или метод индексации тарифов. Глава государства написал на документе в октябре этого года - "Согласен".

Параллельно с инициативой пересмотра метода формирования тарифов выступали курганские власти. Как только нынешний губернатор Курганской области Вадим Шумков возглавил регион чуть более года назад, будучи тогда еще в статусе "и.о.", он искал возможность изменить тарифы: высокая стоимость электроэнергии - бич Курганской области, проблема, о которой регулярно говорят жители. Изучение вопроса привело курганских чиновников к методу доходности инвестированного капитала (RAB). Именно его использует в Курганской области компания СУЭНКО (контролируется известными бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, в империю которых входят десятки коммунальных компаний - прим.).

Этот метод предполагает включение инвестсоставляющей в тариф для потребителей. За счет этой составляющей энергетики должны модернизировать электросетевое хозяйство.

"Метод неплох, если жители готовы за счет своих средств быстро отремонтировать сети, энергообъекты и прочее. Однако в Курганской области, по данным региональных чиновников, он не работал, хотя и применялся не менее 10 лет. Дело в том, что СУЭНКО не выполняла обязательства по инвестициям. Получая миллиарды от граждан, компания, как выяснилось, не вкладывала средства в модернизацию хозяйства. В 2017 году инвестиционная программа была исполнена компанией лишь на 14,8%", - отметил источник Накануне.RU, знакомый с ситуацией.

В 2018 году метод для Курганской области утвердили сразу на пять лет. По данным директора департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области Ирины Гагариной, при утверждении этого методы были допущены нарушения. На основании этого курганские чиновники и предлагали антимонопольщикам отменить RAB. Однако в результате заседания 17 декабря он не был отменен и поручение президента России не исполнено.

"Сейчас есть только резолютивная часть. Мы представили дополнительные пояснения, но в антимонопольной службе при принятии решения их не учли", - рассказала Накануне.RU Ирина Гагарина.

Последует ли реакция на решение ФАС - пока неясно. В департаменте госрегулирования цен и тарифов заявили, что дождутся мотивированного решения антимонопольной службы прежде, чем делать дальнейшие шаги.

В середине ноября этого года появилась информация о том, что директор АО "СУЭНКО" Данил Анучин, как рассказывали источники Накануне.RU, якобы стал частым гостем в ФСБ и УМВД Курганской области. Наши инсайдеры заявляли, что это вполне могло быть связно с интересом, возникшим у Федеральной службы безопасности РФ к работодателям Анучина - все тем же Алексею Боброву и Артему Бикову. Органы внимательно изучают деятельность множественных структур энергоолигархов на предмет возможного использования незаконных финансовых схем и возможной не совсем чистой приватизации.

Ни для кого не секрет, что компании Бикова и Боброва являются фактически коммунальными монополистами в регионах УрФО. Там, где они присутствуют, нередко возникают вопросы по формированию тарифов на электроэнергию, тепло, мусор. Богатые субъекты могут себе позволить оплачивать межтарифную разницу, однако в дотационной Курганской области такой возможности нет. Вполне логично, что именно здесь сотрудники спецслужб стали внимательно присматриваться к бизнес-модели энергоолигархов.

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ФАС России не выполнила распоряжение Путина по пересмотру тарифов в Зауралье

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Теги: тариф, энергетики, УФАС, Курган, Зауралье, Владимир Путин



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Ранее 25.12.2019 10:22 Мск "Это жизненно необходимо для региона". Путина просят вмешаться в ситуацию с высокими тарифами в Курганской области

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