"Это жизненно необходимо для региона". Путина просят вмешаться в ситуацию с высокими тарифами в Курганской области

Общественники просят президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с высокими тарифами на электроэнергию в Курганской области и поручить принять срочные меры по выравниванию цен до уровня соседних регионов, передает корреспондент Накануне.RU.

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Обращение к главе государства подписали председатель Общественной палаты региона Михаил Белоусов, председатель Курганского регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей" Сергей Муратов, председатель Курганского отделения "Союза машиностроителей России" Сергей Бочаров, председатель Курганского отделения организации "Деловая Россия" Сергей Доронин, председатель Курганского отделения "Опоры России" Ольга Лютикова, региональный бизнес-омбудсмен Алексей Чуев и исполнительный директор Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов области Владимир Алейников.

В своем обращении общественники и производственники отмечают, что снижение цены на электрическую энергию жизненно необходимо для региона и поддержки промышленности.

"Величина тарифа на электрическую энергию ставит Курганскую область в неравные условия, негативно сказывается на инвестиционной привлекательности региона, не дает возможности развиваться импортозамещающим отраслям экономики, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве", - говорится в документе.

При этом правительство области делает все возможное для снижения тарифа на электроэнергию. В частности, "заморожен" тариф для населения и снижен тариф для бизнеса и бюджетных организаций. Но тарифы для организаций в Зауралье все равно значительно выше, чем в других субъектах УрФО. Кроме того, ресурсоснабжающие организации (входят в Корпорацию "СТС" - прим.) намерены через суд оспорить и это решение областного правительства.

Напомнили общественники и о решении ФАС, отказавшейся пересмотреть метод начисления тарифа на электроэнергию в регионе, и таким образом не исполнившей поручение президента.

"Ситуация не изменилась и даже ухудшилась", - говорят они.