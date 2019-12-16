"Русский музей" откажется от шоколада, на обертке которого изображен Иосиф Сталин

В кафе Русского музея перестанут продавать маленькие шоколадки, на обертке которых изображен Иосиф Сталин, передает корреспондент Накануне.RU.

Скандал разгорелся после того, как один из посетителей выложил в своем Facebook фотографию из кафетерия культурного учреждения. На ней изображена мини-шоколадка, на обертке которой – Иосиф Сталин, сообщает РИА Новости. Представитель музея рассказала изданию, что шоколад, который относится к серии "Лица России", покупали арендаторы, которые обслуживают кафетерий, без согласования с музеем. В ближайшее время всю партию уберут из продажи.

Напомним, аналогичная ситуация произошла осенью 2017 г. в Перми, только не в культурной, а в образовательной среде. Тогда на стене Дягилевской гимназии появился плакат с заголовком "Наша Россия. Наш Пермский край. Изучаем. Знаем. Понимаем". На нем были изображены известные деятели культуры, науки, политики, в числе которых был и Сталин.

Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия считает, что баннер вывешен незаконно – он ни с кем не согласован. Заместитель главы города Людмила Гаджиева тогда отметила, что "школа – не место для дискуссий об историческом прошлом", поэтому портрет Генералиссимуса Победы был заклеен. Коммунисты провели пикет в поддержку инициативы руководства школы. В итоге баннер со Сталиным с гимназии сняли.