02 Октября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Совещание прокуроров УрФО в Тобольске прокурор Ямала Александр Герасименко (2017) | Фото: admtyumen.ru

Генпрокуратура отменила решение о проверке действий нового Уральского транспортного прокурора

Отменено решение Салехардского городского суда, обязавшего следственные органы зарегистрировать жалобу Олега Ситникова на действия тогда еще прокурора ЯНАО Александра Герасименко как заявление о преступлении и провести доследственную проверку. Производство по жалобе Ситникова прекращено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Решение отменено по представлению Генпрокуратуры. Заявления граждан, оспаривающих решение прокурора о проверке соблюдения законодательства предпринимателем, - недостаточное основание для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении прокурора, если в них не содержится конкретных сведений о совершении какого-либо преступления.

Подобные заявления должны рассматриваться в соответствии с Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" с разъяснением гражданину права обжаловать действия прокурора вышестоящему прокурору или в суд.

Напомним, на прошлой неделе Герасименко стал Уральским транспортным прокурором. Ему на смену пришел Анатолий Васильев, до этого семь лет возглавлявший надзорное ведомство Магаданской области. Говоря о приоритетах в работе на новом посту, Васильев отметил, что упор будет делать на защите социальных прав граждан, включая вопросы своевременности выплаты заработной платы и обеспечения прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья.

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Генпрокуратура отменила решение о проверке действий нового Уральского транспортного прокурора

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Теги: Александр Герасименко, Олег Ситников, прокурор ЯНАО, жалоба



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