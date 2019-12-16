Генпрокуратура отменила решение о проверке действий нового Уральского транспортного прокурора

Отменено решение Салехардского городского суда, обязавшего следственные органы зарегистрировать жалобу Олега Ситникова на действия тогда еще прокурора ЯНАО Александра Герасименко как заявление о преступлении и провести доследственную проверку. Производство по жалобе Ситникова прекращено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Решение отменено по представлению Генпрокуратуры. Заявления граждан, оспаривающих решение прокурора о проверке соблюдения законодательства предпринимателем, - недостаточное основание для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении прокурора, если в них не содержится конкретных сведений о совершении какого-либо преступления.

Подобные заявления должны рассматриваться в соответствии с Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" с разъяснением гражданину права обжаловать действия прокурора вышестоящему прокурору или в суд.

Напомним, на прошлой неделе Герасименко стал Уральским транспортным прокурором. Ему на смену пришел Анатолий Васильев, до этого семь лет возглавлявший надзорное ведомство Магаданской области. Говоря о приоритетах в работе на новом посту, Васильев отметил, что упор будет делать на защите социальных прав граждан, включая вопросы своевременности выплаты заработной платы и обеспечения прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья.