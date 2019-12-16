Новый прокурор ЯНАО обозначил направления своей работы

Новый прокурор Ямала Анатолий Васильев рассказал о приоритетах своей работы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Напомним, президент России назначил главу надзорного ведомства Ямала Александра Герасименко Уральским транспортным прокурором. Герасименко работал на Ямале больше 10 лет – прокурором арктического региона он стал 18 июня 2008 г. Другим главы России государственный советник юстиции третьего класса Анатолий Васильев, до этого семь лет возглавлявший прокуратуру Магаданской области, назначен на Ямал.

Сегодня нового главу представил подчиненным начальник управления Генпрокуратуры в УрФО Дмитрий Брытков. Говоря о приоритетах в работе на новом посту, Васильев отметил, что упор будет делать на защите социальных прав граждан, включая вопросы своевременности выплаты заработной платы и обеспечения прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья.

Особое внимание будет уделено контролю за расходованием бюджетных средств при реализации национальных проектов и иных целевых программ. В центре внимания прокуратуры – защита прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, борьба с коррупционными проявлениями, терроризмом и экстремизмом.