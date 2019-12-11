Прокурор Ямала назначен Уральским транспортным прокурором

Президент России назначил главу надзорного ведомства Ямала Александра Герасименко Уральским транспортным прокурором, сообщили Накануне.RU в Генпрокуратуре РФ.

Герасименко работал на Ямале больше 10 лет – прокурором арктического региона он стал 18 июня 2008 г. До этого он работал на различных должностях – например, полгода был первым заместителем прокурора Югры – начальником следственного управления.

Имя преемника Герасименко известно – им стал государственный советник юстиции третьего класса Анатолий Васильев, до этого семь лет возглавлявший прокуратуру Магаданской области.