27 Сентября 2020
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Прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Герасименко (2017) | Фото: yamalpro.ru

Прокурор Ямала назначен Уральским транспортным прокурором

Президент России назначил главу надзорного ведомства Ямала Александра Герасименко Уральским транспортным прокурором, сообщили Накануне.RU в Генпрокуратуре РФ.

Герасименко работал на Ямале больше 10 лет – прокурором арктического региона он стал 18 июня 2008 г. До этого он работал на различных должностях – например, полгода был первым заместителем прокурора Югры – начальником следственного управления.

Имя преемника Герасименко известно – им стал государственный советник юстиции третьего класса Анатолий Васильев, до этого семь лет возглавлявший прокуратуру Магаданской области.

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Прокурор Ямала назначен Уральским транспортным прокурором

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Теги: Александр Герасименко, Анатолий Васильев, прокурор ЯНАО, прокурор Магаданской области, Уральский транспортный прокурор



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