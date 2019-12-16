Глава Нижневартовска на окружном уровне представил опыт столицы Самотлора в инициативном бюджетировании

Мэр Нижневартовска Василий Тихонов в Ханты-Мансийске принял участие в заседаниях Совета по развитию муниципальных образований при губернаторе Югры Наталье Комаровой и президиума Ассоциации "Совет глав муниципальных образований", который возглавляет руководитель столицы Самотлора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Василий Тихонов представил доклад "О развитии практик инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Югры". В своем выступлении он акцентировал внимание на мерах, применяемых местной властью по развитию механизмов бюджетирования, проектах, реализованных в городах, а также на важности участия населения в инициативном бюджетировании.

В Нижневартовске разработан интернет-раздел "Мой вклад в бюджет" с функцией для голосования за проекты (через портал "Госуслуги"). Количество горожан, принявших участие в голосовании за проекты, выросло в два с половиной раза – с 10 тыс. в 2018 до 25 тыс. в 2019 гг.. Активно ведется развивается инициативное бюджетирование с территориальными общественными самоуправлениями и организациями, объединяющими людей с ограниченными возможностями. За два года действия в муниципалитете реализовано 25 проектов.

По словам мэра, в 2018 г. на территории автономного округа 14 муниципальных образований реализовали 90 проектов без привлечения денег из федерального и местного бюджетов, а в этом год уже 18 территорий реализуют практику инициативного бюджетирования – плановое количество реализуемых проектов составляет 202 (также за счет только местных денег).

"Еще в четырех муниципальных образованиях применение такого опыта началась в 2019 году, то есть итоги мы увидим уже в 2020 г. Общий объем финансирования проектов инициативного бюджетирования по сравнению с прошлым годом вырос вдвое, при этом без привлечения средств федерального и окружного бюджета объем финансирования также показал аналогичный рост", - сказал Тихонов.