07 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2003) | Фото

В Нижневартовске в рамках "инициативного бюджетирования" в двух гимназиях и детском саду заменили окна

В Нижневартовске заместитель главы города, директор департамента строительства Виктор Ситников в рамках реализация проекта "Инициативное бюджетирование" проверил объекты, отобранные по результатам сбора заявок в 2019 г. Часть проектов реализована в полном объеме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В гимназиях №№1, 2 и детском саду №29 "Елочка" деревянные оконные блоки заменили на пластиковые. В детском саду №86 "Былинушка" установлена кнопка вызова персонала для маломобильных граждан. После вызова к горожанину спускается сотрудник учреждения, помогает подняться и пройти в здание.

Обновлены технические средства безопасности. Снаружи и внутри двух корпусов установлены 15 видеокамер. Такие установки позволяют родителям постоянно видеть своего ребенка, где бы они ни находились. Например, через личный кабинет в смартфоне.

Одна из главных задач инициативного бюджетирования – вовлечение самих жителей в реализацию социально значимых проектов. В этом году на реализацию проектов на 10 объектах направлено 33,6 млн руб. Деньги поступили как из бюджета города, так и от горожан, юридических лиц, бизнесменов. Прием заявок на следующий год начнется в декабре.

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В Нижневартовске в рамках "инициативного бюджетирования" в двух гимназиях и детском саду заменили окна

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Теги: инициативное бюджетирование, Виктор Ситников



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