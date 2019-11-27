В Нижневартовске эксперты Всемирного банка научились инициативному бюджетированию

Глава Нижневартовска Василий Тихонов встретился с представителями Всемирного банка в России Иваном Шульгой, Анной Суховой и Сергеем Гридиным. Предметом диалога стал опыт Нижневартовска в области инициативного бюджетирования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Основная цель инициативного бюджетирования – реализация проектов, влияющих на качество жизни жителей, и инициируемых ими же. Шульга отметил, что ему и его коллегам "интересно работать с муниципалитетами".

"Работаем с ЯНАО – в частности, с Ноябрьском – с Сахалином, Якутией. Мы понимаем, что нельзя взять и внедрить готовую модель на разные территории. Важно обратить внимание на вовлечение в процесс молодежи, школьников и людей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельно действует программа школьного инициативного бюджетирования. На Сахалине, к примеру, все 125 школ участвуют в этом проекте", - сказал он.

По словам Тихонова, инициативное бюджетирование позволяет выделять средства из бюджета на проекты, которые жители считают наиболее значимыми.

"Для нас очень важно, что в процессе распределения "народного бюджета" участвует молодежь – самая прогрессивная и инициативная часть жителей города. Власти города в этом заинтересованы. Определенная часть средств местного бюджета направлена на воплощение идей жителей. Уверен, что общественные инициативы действительно будут полезны большому числу горожан", - подчеркнул глава города.

В 2018 г. реализовано 15 проектов, в 2019 г. реализуется 10 проектов. На эти цели из бюджета города направлено около 60 млн руб. По словам заместителя директора департамента строительства, начальника управления инвестиций администрации Натальи Попович, в 2020 г. местная программа инициативного бюджетирования изменится. Важно, чтобы вартовчане видели реальный эффект от инициативного бюджетирования.

Представители Всемирного банка провели семинар для общественников, депутатов гордумы и структурных подразделений мэрии. Эксперты рассказали об основных направлениях инициативного бюджетирования, о лучших практиках, о механизмах реализации проектов с участием населения.