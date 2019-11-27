В Нижневартовске эксперты Всемирного банка научились инициативному бюджетированию

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Всемирный банк, встреча в Нижневартовске (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске эксперты Всемирного банка научились инициативному бюджетированию

Глава Нижневартовска Василий Тихонов встретился с представителями Всемирного банка в России Иваном Шульгой, Анной Суховой и Сергеем Гридиным. Предметом диалога стал опыт Нижневартовска в области инициативного бюджетирования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
Читайте также:

Основная цель инициативного бюджетирования – реализация проектов, влияющих на качество жизни жителей, и инициируемых ими же. Шульга отметил, что ему и его коллегам "интересно работать с муниципалитетами".

"Работаем с ЯНАО – в частности, с Ноябрьском – с Сахалином, Якутией. Мы понимаем, что нельзя взять и внедрить готовую модель на разные территории. Важно обратить внимание на вовлечение в процесс молодежи, школьников и людей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельно действует программа школьного инициативного бюджетирования. На Сахалине, к примеру, все 125 школ участвуют в этом проекте", - сказал он.

По словам Тихонова, инициативное бюджетирование позволяет выделять средства из бюджета на проекты, которые жители считают наиболее значимыми.

"Для нас очень важно, что в процессе распределения "народного бюджета" участвует молодежь – самая прогрессивная и инициативная часть жителей города. Власти города в этом заинтересованы. Определенная часть средств местного бюджета направлена на воплощение идей жителей. Уверен, что общественные инициативы действительно будут полезны большому числу горожан", - подчеркнул глава города.

Всемирный банк, встреча в Нижневартовске(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Всемирный банк, встреча в Нижневартовске(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

В 2018 г. реализовано 15 проектов, в 2019 г. реализуется 10 проектов. На эти цели из бюджета города направлено около 60 млн руб. По словам заместителя директора департамента строительства, начальника управления инвестиций администрации Натальи Попович, в 2020 г. местная программа инициативного бюджетирования изменится. Важно, чтобы вартовчане видели реальный эффект от инициативного бюджетирования.

Представители Всемирного банка провели семинар для общественников, депутатов гордумы и структурных подразделений мэрии. Эксперты рассказали об основных направлениях инициативного бюджетирования, о лучших практиках, о механизмах реализации проектов с участием населения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске эксперты Всемирного банка научились инициативному бюджетированию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Всемирный банк, инициативное бюджетирование, Иван Шульга, Анна Сухова, Сергей Гридин, Василий Тихонов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 16.12.2019 16:08 Мск Глава Нижневартовска на окружном уровне представил опыт столицы Самотлора в инициативном бюджетировании

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети