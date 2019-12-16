02 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
Макс Корж (2019) | Фото: vk.com/ksunich

В Перми прокуратура ищет нарушения пожарной безопасности на площадке, где выступал Макс Корж

Началась прокурорская проверка соблюдения правил пожарной безопасности во время концерта Макса Коржа в Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, во время выступления артиста произошло возгорание из-за принесенных фанатами файеров. Позже его фанаты, возвращавшиеся из Перми в Екатеринбург, попали в аварию.

Сотрудники прокуратуры Мотовилихинского района Перми выяснят, соблюдались ли требования пожарной безопасности при организации в УДС "Молот" концерта Коржа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

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В Перми прокуратура ищет нарушения пожарной безопасности на площадке, где выступал Макс Корж

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Теги: Макс Корж, концерт, пожар, проверка, УДС Молот



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