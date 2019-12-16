"Горячий концерт": в Перми на концерте Макса Коржа произошел пожар

Белорусский исполнитель Макс Корж в своем Instagram прокомментировал произошедший пожар, драку и ДТП на его концерте в Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время выступления артиста произошло возгорание из-за принесенных фанатами файеров. В СМИ появилась информация о потасовке между фанатами и пожарными: якобы, фанаты певца мешали пожарным тушить огонь, отобрали пожарный рукав. К урегулированию конфликта подключились охрана и полиция. В соцсетях разлетелся видеоролик с "горячего концерта" - так охарактеризовал его исполнитель. При этом информацию о драке Макс Корж не подтвердил.

"Горячий концерт, который пришлось тушить в буквальном смысле этого слова! Но то, что там был реальный пожар и что пожарных били, - это неправда. Была стычка только с охраной. Пожарные молодцы, потушили файера и тем самым подстраховали танцпол, освежили молодежь. Концерт незабываемый, но, к сожалению, есть и неприятности. Автобус с нашими ребятами из ЕКБ перевернулся. Водитель уснул. Слава Богу все живы, но есть травмы. Мы держим связь с ребятами. Этот случай послужит примером всем фан-бастурам быть внимательными и осторожными, перестраховываться и соблюдать все правила", - прокомментировал он.

Напомним, из-за ДТП с автобусом было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где машина перевернулась. В автобусе находились 53 человека. Некоторые из них пострадали, в том числе подростки. По последним данным, травмы получили 15 человек. Глава СКР Александр Бастрыкин уже поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование данного дела.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю корреспонденту Накануне.RU сообщили, что сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводится проверка по факту пожара на концерте.

"Обстоятельства устанавливаются. Сообщений о каких-либо инцидентах в службу "01" и на единый телефон пожарных и спасателей "112" при проведении мероприятия 14 декабря 2019 года в УДС "Молот" не поступали. По имеющейся информации в период проведения мероприятия осуществлялось поддежуривание работников ведомственной пожарной охраны одного из предприятия Перми", - отметили в ведомстве.