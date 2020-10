Грету Тунберг подловили на любви к роскоши – ехала в вагоне первого класса

Накануне Грета пожаловалась на транспортную систему Германии. В твиттере она запостила фото, на котором сидит с чемоданами прямо на полу в поезде и с явным неудовольствием смотрит в окно. "Путешествие в переполненных поездах через Германию. И я наконец-то еду домой!" – подписала снимок девушка.

Deutsche Bahn AG – Немецкие железные дороги – ответили ей тоже в твиттере: "Дорогая Грета, спасибо, что поддержала нас, железнодорожников, в борьбе с изменением климата и выбрала для путешествия скоростной поезд ICE 74, который работает на 100-процентно "зеленом" электричестве. Но было бы чудно, если бы ты также сообщила, насколько дружелюбно и компетентно тебя обслуживала наша команда в вагоне первого класса".

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o