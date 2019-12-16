Грету Тунберг подловили на любви к роскоши – ехала в вагоне первого класса

16-летнюю эко-активистку Грету Тунберг уличили в том, в чем она постоянно сама клеймит состоятельных людей. Оказывается, девушка любит роскошь и путешествия с комфортом, а не только сквозь волны и ветер на хлипком катамаране.

Накануне Грета пожаловалась на транспортную систему Германии. В твиттере она запостила фото, на котором сидит с чемоданами прямо на полу в поезде и с явным неудовольствием смотрит в окно. "Путешествие в переполненных поездах через Германию. И я наконец-то еду домой!" – подписала снимок девушка.

Deutsche Bahn AG – Немецкие железные дороги – ответили ей тоже в твиттере: "Дорогая Грета, спасибо, что поддержала нас, железнодорожников, в борьбе с изменением климата и выбрала для путешествия скоростной поезд ICE 74, который работает на 100-процентно "зеленом" электричестве. Но было бы чудно, если бы ты также сообщила, насколько дружелюбно и компетентно тебя обслуживала наша команда в вагоне первого класса".

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

Тунберг, напомним, резко критикует любые роскошества в путешествиях и выступает за эконом-класс повсюду – именно он, по мнению девушки, позволяет максимально загрузить транспортные средства и минимизировать вред, наносимый транспортом окружающей среде. А тут оказывается, что Грета ехала в весьма комфортном, просторном вагоне.

Выбранная "человеком года" по версии журнала Time эко-активистка тут же попыталась оправдаться и написала: "Наш поезд из Базеля отменили. Мы сидели на полу в двух разных поездах. После Геттингена мне дали место. Конечно, это не проблема, и я никогда не говорила, что это проблема. Переполненные поезда – отличный знак, поскольку это значит, что ими активно пользуются" (поезда Грета любит значительно больше самолетов и автомобилей).