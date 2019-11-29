15 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Джереми Кларксон (2015) | Фото:Marino Franchitti/Twitter

Джереми Кларксон обвинил Грету Тунберг в "убийстве" автомобильных шоу и назвал ее "идиоткой"

59-летний экс-ведущий самой знаменитой автомобильной передачи в мире – Top Gear – Джереми Кларксон обвинил 16-летню шведскую эко-активистку Грету Тунберг в том, что скоро его лишат работы, а автомобильные шоу будут "приговорены" как жанр.
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Напомним, после увольнения из Top Gear (за драку с продюсером) Кларксон и его коллеги Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд запустили аналогичное шоу Grand Tour на Amazon.

И вот в своей колонке в британской The Sun Кларксон пишет, что благодаря Тунберг молодые люди больше не интересуются автомобилями, и, соответственно, автомобильные шоу их тоже не привлекают. "Все, кого я знаю в возрасте до 25 лет, не интересуются автомобилями – Грета убила автомобильные шоу. Их этому учат в школе. Да они теперь раньше, чем сказать "папа" и "мама", узнают, что "машины – зло", - сетует Джереми и добавляет: "Грета идиотка. Если бегать кругами и кричать, что мы все умрем, это ничего не решит, моя дорогая".

Грета Тунберг Арнольд Шварценеггер|Фото:twitter.com/Schwarzenegger

Шварценеггера Грета заставила пересесть из огромного внедорожника на велосипед

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Джереми Кларксон обвинил Грету Тунберг в "убийстве" автомобильных шоу и назвал ее "идиоткой"

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Теги: джереми кларксон, грета тунберг, автомобильное шоу



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Развитие сюжета:

Ранее 11.12.2019 16:07 Мск Грета Тунберг стала "человеком года" по версии журнала Time

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