Джереми Кларксон обвинил Грету Тунберг в "убийстве" автомобильных шоу и назвал ее "идиоткой"

59-летний экс-ведущий самой знаменитой автомобильной передачи в мире – Top Gear – Джереми Кларксон обвинил 16-летню шведскую эко-активистку Грету Тунберг в том, что скоро его лишат работы, а автомобильные шоу будут "приговорены" как жанр.

Напомним, после увольнения из Top Gear (за драку с продюсером) Кларксон и его коллеги Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд запустили аналогичное шоу Grand Tour на Amazon.

И вот в своей колонке в британской The Sun Кларксон пишет, что благодаря Тунберг молодые люди больше не интересуются автомобилями, и, соответственно, автомобильные шоу их тоже не привлекают. "Все, кого я знаю в возрасте до 25 лет, не интересуются автомобилями – Грета убила автомобильные шоу. Их этому учат в школе. Да они теперь раньше, чем сказать "папа" и "мама", узнают, что "машины – зло", - сетует Джереми и добавляет: "Грета идиотка. Если бегать кругами и кричать, что мы все умрем, это ничего не решит, моя дорогая".

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