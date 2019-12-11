Грета Тунберг стала "человеком года" по версии журнала Time

16-летняя шведская школьница и эко-активистка, гневно распекающая с трибуны ООН мировых лидеров, Грета Тунберг названа "человеком года" по версии журнала Time. Девочка появилась на обложке издания, обойдя в борьбе за "титул" Дональда Трампа, Си Цзинпина, Марка Цукерберга и гонконгских протестантов.

Грета в этом году успела заочно поругаться с президентами самых влиятельных государств, переплыть на катамаране Атлантику (летать на самолетах ей запрещают убеждения), пропустить неизвестное, но значительное количество уроков, войти в список претендентов на Нобелевскую премию мира, подружиться с Ди Каприо и Шварценеггером, а также – из последнего – потребовать от Норвегии и Канады полностью прекратить добычу нефти и газа. К девочке с юношеским максимализмом люди относятся по-разному, но мало кого она оставляет равнодушным, а это, вероятно, и есть одна из ее целей.