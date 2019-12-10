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Общество За рубежом
Грета Тунберг (2019) | Фото:Twitter Греты Тунберг

Грета Тунберг потребовала запретить добычу нефти и газа в Норвегии и Канаде

16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг и 15 ее сподвижников потребовали от правительств Норвегии и Канады свернуть добычу нефти и газа – этот род промышленной деятельности в перечисленных странах, по мнению Тунберг, нарушает права детей во всем мире.
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Заявление от имени эко-активистов во главе с Тунберг было опубликовано юридической компанией Hausfeld LLP, передает Bloomberg. Активисты опасаются за изменение климата и утверждают, что рост добычи полезных ископаемых нарушает конвенцию ООН о правах ребенка.

Тунберг уже не в первый раз выступает против Норвегии, которая соседствует с ее родной Швецией. В октябре она критиковала выбросы в атмосферу, ссылаясь на данные по скандинавскм странам, и назвала нефтяную промышленность Норвегии главным фактором роста выбросов.

Эта же компания активистов в сентябре подала в ООН жалобу на Францию, Германию, Бразилию, Аргентину и Турцию, в которой пеняет на недостаточность их вклада в решение проблемы изменения климата.

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Грета Тунберг потребовала запретить добычу нефти и газа в Норвегии и Канаде

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Теги: грета тунберг, добыча нефти, норвегия, канада, изменение климата



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Ранее 16.12.2019 11:24 Мск Грету Тунберг подловили на любви к роскоши – ехала в вагоне первого класса

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