Грета Тунберг потребовала запретить добычу нефти и газа в Норвегии и Канаде

16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг и 15 ее сподвижников потребовали от правительств Норвегии и Канады свернуть добычу нефти и газа – этот род промышленной деятельности в перечисленных странах, по мнению Тунберг, нарушает права детей во всем мире.

Заявление от имени эко-активистов во главе с Тунберг было опубликовано юридической компанией Hausfeld LLP, передает Bloomberg. Активисты опасаются за изменение климата и утверждают, что рост добычи полезных ископаемых нарушает конвенцию ООН о правах ребенка.

Тунберг уже не в первый раз выступает против Норвегии, которая соседствует с ее родной Швецией. В октябре она критиковала выбросы в атмосферу, ссылаясь на данные по скандинавскм странам, и назвала нефтяную промышленность Норвегии главным фактором роста выбросов.

Эта же компания активистов в сентябре подала в ООН жалобу на Францию, Германию, Бразилию, Аргентину и Турцию, в которой пеняет на недостаточность их вклада в решение проблемы изменения климата.