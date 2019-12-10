Свердловские ветераны Великой Отечественной получат по 5 тысяч рублей ко Дню Победы
В Свердловской области к 9 мая 2020 года ветераны Великой Отечественной войны получат единоразовую материальную помощь. Такое решение приняли сегодня парламентарии региона, передает корреспондент Накануне.RU.
Депутаты проголосовали за инициативу представителя КПРФ Александра Ивачева. Согласно ей, ветераны получат в качестве надбавки по 5 тысяч рублей. Сегодня законопроект о поддержке ветеранов был принят.
Как сообщало Накануне.RU, в октябре этого года в Екатеринбурге стартовала подготовка к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Был создан оргкомитет по подготовке к празднованию, а также утвержден план мероприятий.
Среди них награждение ветеранов юбилейными медалями, ряд патриотических акций, создание мемориала в память о свердловчанах, погибших на фронтах Великой Отечественной, и многое другое.