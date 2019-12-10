26 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, медали, награды, ордена (2018) | Фото: Накануне.RU

Свердловские ветераны Великой Отечественной получат по 5 тысяч рублей ко Дню Победы

В Свердловской области к 9 мая 2020 года ветераны Великой Отечественной войны получат единоразовую материальную помощь. Такое решение приняли сегодня парламентарии региона, передает корреспондент Накануне.RU.
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Депутаты проголосовали за инициативу представителя КПРФ Александра Ивачева. Согласно ей, ветераны получат в качестве надбавки по 5 тысяч рублей. Сегодня законопроект о поддержке ветеранов был принят.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре этого года в Екатеринбурге стартовала подготовка к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Был создан оргкомитет по подготовке к празднованию, а также утвержден план мероприятий.

Среди них награждение ветеранов юбилейными медалями, ряд патриотических акций, создание мемориала в память о свердловчанах, погибших на фронтах Великой Отечественной, и многое другое.

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Свердловские ветераны Великой Отечественной получат по 5 тысяч рублей ко Дню Победы

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Теги: ветераны, День Победы, выплаты



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