Российские футбольные клубы впервые с 2002 года остались без еврокубковой весны

Ни один из российских футбольных клубов не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне.

Последний представитель России, "Краснодар", который накануне ещё сохранял шансы на выход из группы, уступил в гостях испанскому "Хетафе" (0:3). В итоге "быки" заняли 3 место в своей группе.

Сезон 2019/2020 получился провальным для всех представителей России. Напомним, что "Спартак" и "Арсенал" не сумели пройти этап квалификации Лиги Европы, ЦСКА и "Краснодар" не смогли выйти из групп этого турнира. А "Зенит" и "Локомотив" заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов.

В пятый раз в истории ни один из отечественных клубов не сможет принять участие в весенних матчах Лиги чемпионов или Лиги Европы, отмечает портал "Спорт день за днём". Последний раз такое происходило в сезоне 2001/02.

Кроме этого, в текущем сезоне Россия потеряла 6-е место в таблице коэффициентов UEFA, а значит, и право отправлять три клуба в ЛЧ. Начиная с сезона 2021/2022 два клуба от России примет участие в ЛЧ, четыре – в ЛЕ.