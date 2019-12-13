29 Сентября 2020
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Спорт В России
стадион ФК &quot;Краснодар&quot; (2019) | Фото: premierliga.ru

Российские футбольные клубы впервые с 2002 года остались без еврокубковой весны

Ни один из российских футбольных клубов не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне.

Последний представитель России, "Краснодар", который накануне ещё сохранял шансы на выход из группы, уступил в гостях испанскому "Хетафе" (0:3). В итоге "быки" заняли 3 место в своей группе.

Сезон 2019/2020 получился провальным для всех представителей России. Напомним, что "Спартак" и "Арсенал" не сумели пройти этап квалификации Лиги Европы, ЦСКА и "Краснодар" не смогли выйти из групп этого турнира. А "Зенит" и "Локомотив" заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов.

В пятый раз в истории ни один из отечественных клубов не сможет принять участие в весенних матчах Лиги чемпионов или Лиги Европы, отмечает портал "Спорт день за днём". Последний раз такое происходило в сезоне 2001/02.

Кроме этого, в текущем сезоне Россия потеряла 6-е место в таблице коэффициентов UEFA, а значит, и право отправлять три клуба в ЛЧ. Начиная с сезона 2021/2022 два клуба от России примет участие в ЛЧ, четыре – в ЛЕ.

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Российские футбольные клубы впервые с 2002 года остались без еврокубковой весны

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Теги: футбол, Зенит, Локомотив, Краснодар, ЦСКА, Спартак, Арсенал, Лига чемпионов, Лига Европы, еврокубки



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