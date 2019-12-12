Опять без российских команд: определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает корреспондент Накануне.RU, по итогам заключительных матчей группового этапа в плей-офф вышли следующие клубы: ПСЖ, "Лион" (Франция), "Барселона", "Реал", "Валенсия", "Атлетико М" (Испания), "Бавария", "Боруссия Д", "РБ Лейпциг" (Германия), "Тоттенхем", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", Челси" (Англия), "Аталанта", "Ювентус", "Наполи" (Италия).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в ближайший понедельник, 16 декабря. Матчи пройдут в феврале и марте следующего года.

Напомним, российские "Зенит" и "Локомотив" не сумели пробиться даже в Лигу Европы, заняв последние места в своих группах.