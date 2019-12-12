28 Сентября 2020
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стадион Камп Ноу, ФК Барселона, эмблема (2019) | Фото: Накануне.RU

Опять без российских команд: определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
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Как передает корреспондент Накануне.RU, по итогам заключительных матчей группового этапа в плей-офф вышли следующие клубы: ПСЖ, "Лион" (Франция), "Барселона", "Реал", "Валенсия", "Атлетико М" (Испания), "Бавария", "Боруссия Д", "РБ Лейпциг" (Германия), "Тоттенхем", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", Челси" (Англия), "Аталанта", "Ювентус", "Наполи" (Италия).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в ближайший понедельник, 16 декабря. Матчи пройдут в феврале и марте следующего года.

Напомним, российские "Зенит" и "Локомотив" не сумели пробиться даже в Лигу Европы, заняв последние места в своих группах.

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Опять без российских команд: определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

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Теги: Лига чемпионов, жеребьевка, клубы



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